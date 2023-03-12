معلومات عن حصان الملك تشارلز الجديد: «اسمه نوبل وعنده 7 سنوات»

تلقى الملك تشارلز حصانًا جديدًا من قبل شرطة الخيالة الكندية الملكية كهدية، بعد شهور منذ أن ورث خيول السباق من والدته الراحلة الملكة إليزابيث.

الحصان يسمى «نوبل» ويبلغ 7 سنوات

وقال قصر باكنجهام فى بيان إن نوبل، وهى فرس سوداء تبلغ من العمر سبع سنوات، ستستقر فى الحياة فى رويال ميوز فى وندسور، وشاركت الفرسة الصغيرة فى 90 عرضًا عامًا فى 50 موقعًا مختلفًا فى كندا، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وأظهرت صورة جديدة الملك تشارلز وهو يقف بجانب الخيل، و التى ترتدى معطفًا أسود.

الملك تشارلز «سعيد» بلقاء نوبل فى رويال ميوز

وكشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية، أن الملك تشارلز «سعيد» بلقاء نوبل فى رويال ميوز فى وقت سابق من هذا الأسبوع، تتبع هذه الخطوة تقليدًا طويلًا يتمثل فى إهداء الخيول للعائلة المالكة.

وتعود العلاقة بين أفراد العائلة المالكة وقوة الخيالة الملكية، عام 1904 عندما منح الملك إدوارد السابع لقب ملكى لشرطة الخيالة الشمالية الغربية، مما جعلها شرطة الخيالة الملكية الشمالية الغربية.

وكانت الخيالة الكندية، قد أهدت ثمانية خيول إلى الملكة اليزابيث الراحلة، والدة تشارلز طوال فترة حكمها.