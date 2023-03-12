ملك بريطانيا يستقبل شخصية إسلامية بارزة في قصر بكنجهام

استقبل ملك بريطانيا تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة، أول شخصية إسلامية في قصر بكنهجام الملكي بعد توليه المنصب، وكانت الزيارة من نصيب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، ورئيس هيئة علماء المسلمين، والشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى.

واستعرض اللقاء واجب القيادات الدينية والفكرية في القضايا التي تتعلق بالقيم والمبادئ الإنسانية المشتركة، خاصة التي تهدف لتعزيز التعاون والتقارب بين مختلف البلاد في ظل التقارب الحضاري بالاعتماد على الثراء الثقافي والفكري والديني.

إشادة بمواقف ملك بريطانيا تجاه الحضارة الإسلامية

وأشار الدكتور العيسى، إلى المواقف العادلة التي اتخذها ملك بريطانيا تجاه عدة قضايا، وتقديره المعلن والمعروف بالحضارة الإسلامية، ودورها في تحقيق الترابط مع باقي الحضارات عبر الروابط الإنسانية المشتركة.