تفاصيل الحكم على 6 متهمين بالإعدام والمؤبد في أسيوط.. تربصوا لموكب الجنازة

لم تمنعهم حرمة تشييع الميت، من تنفيذ مخططهم الإجرامي لأخذ الثأر من عائلة أخرى، فالشيطان دفعهم لإطلاق الأعيرة النارية لقتل خصمهم، أثناء تشييع جنازة سيدة بقرية منشأة خشبة، التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط.

التربص لموكب الجنازة

6 أشخاص من عائلة بينهم صبي، تربصوا في إحدى الطرقات بالقرية، وأثناء مرور موكب تشييع جنازة سيدة، أطلقوا وابل من الأعيرة النارية حيال المشيعين، إذ قتل «ح. ش. أ» 62 عامًا بالمعاش شقيق المتوفاة، و«ع. م. ع» 27 عامًا، نجل المتوفاة، وإصابة اثنين آخرين وفر الجناة هاربين.

تحديد مرتكبي الجريمة

الأجهزة الأمنية أسرعت إلى مكان الواقعة، وفرضت كردون أمني وتوصلت جهودها إلى أن مرتكبي الواقعة «أحمد. ع. خ»، «أحمد. ز. م»، «حمادة. خ. ع»، «عيد. ع. م»، «أحمد. ع. م»، و«محمد. ح. م»، وتم عرضهم على جهات التحقيق، وحملت القضية رقم 1779 لسنة 2022 جنايات أسيوط.

الحكم على 6 متهمين

وأسدلت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم، الستار في القضية رقم 1779 لسنة 2022 جنايات، بإعدام 3 متهمين شنقا، والحكم على اثنين آخرين بالمؤبد، وصبي بـ10 أعوام، بتهمة إطلاق وابل من الأعيرة النارية على جنازة «سيدة» وقتل ابنها وشقيقها بقرية منشأة خشبة بمركز القوصية، بسبب خصومة ثأرية.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار طارق محمود وصفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة صبري الدسوقي، وأحمد عبد الناصر دبوس نائبا رئيس المحكمة والمستشار محمد أبوسداح عضو المحكمة وأمانة سر سيد علي وناصر فؤاد.