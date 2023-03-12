انطلاق اليوم العلمي للزمالة المصرية «رؤى تعليمية مبتكرة» بجامعة أسيوط

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، حرص الجامعة على تعزيز التعاون القائم بين مستشفيات جامعة أسيوط وكلية الطب بمختلف أقسامها مع وزارة الصحة ومختلف الجمعيات الطبية والمجالس العلمية للزمالة، بما يحقق تكامل أعضاء المنظومة الطبية والعمل على رفع الكفاءة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية، ومعرفة الجديد فى طرق العلاج والتشخيص وفق أحدث النظم العالمية في القطاع الطبي بمختلف تخصصاته، مشيدا بدور المجلس العلمي للزمالة الجهاز الهضمي وما يقوم به من دور هام لخدمة أعضاءه من أطباء الجهاز الهضمي وتعريفيهم بأحدث بروتوكولات العلاج المستخدمة في التصدي أكثر الأمراض الشائعة في مجتمعنا من خلال عقد العديد من الندوات واللقاءات العلمية وتبادل الرؤى والخبرات بين أطباء التخصص على مستوى الجمهورية.

انطلاق وقائع اليوم العلمي للزمالة المصرية

جاء ذلك خلال مشاركته في انطلاق وقائع اليوم العلمي للزمالة المصرية الجهاز الهضمي «رؤى تعليمية مبتكرة»، والذي نظمه المجلس العلمي للزمالة المصرية الجهاز الهضمي بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بأسيوط، في رحاب جامعة أسيوط.

تبادل الخبرات والرؤى

وأكد الدكتور علاء عطية على حرص الجامعة وكلية الطب على المشاركة في تلك اللقاءات والندوات وورش العمل والتي من شأنها أن تؤدي إلى تبادل الخبرات والرؤى لهذه المجالات، مشيرا إلى أن قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمى يعد أحد نقاط القوة بكلية الطب وما يضمه من أساتذة و أطباء متميزين، كما أنه يقدم خدمات علاجية متكاملة من خلال هذه المنظومة، إضافة إلى تميزه البحثي والعلمي وتعاونه مع مختلف الأقسام الطبية الأخرى بكليات الطب ووزارة الصحة والجمعيات العلمية و الطبية.

وأوضح الدكتور حسين الأمين، أن الهدف من اليوم العلمي هو التوعية بزمالة الجهاز الهضمى وتبادل الخبرات والرؤى من خلال عقد العديد من اللقاءات والندوات العلمية والتوعوية، وكذلك تعريف الأطباء بكيفية الانضمام إلى الزمالة المصرية وأهم الإجراءات المطلوبة، مشيراً إلى أن اليوم يتضمن 6 محاضرات نظرية لأهم أمراض الجهاز الهضمي وذلك بمشاركة لفيف من أساتذة وأطباء الجهاز الهضمى على مستوى الجمهورية.

وناقشت المحاضرات القولون العصبي والإمساك وارتجاع المرئ وجرثومة المعدة وتأثير السكر على الجهاز الهضمي وعسر الهضم.