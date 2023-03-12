لحظة ثوران بركان ميرابي في إندونيسيا.. فيديو

أعلنت السلطات الإندونيسية عن ثوران جبل ميرابي مجددا، وأظهرت مقاطع فيديو التقطها شهود عيان، لحظة ثوران بركان ميرابي، في جزيرة جاوة الإندونيسية.

لحظة ثوران بركان ميرابي بسحابة كثيفة من الدخان بلغ ارتفاعها 7 كيلومترات

وبدأت لحظة ثوران بركان ميرابي بسحابة كثيفة من الدخان بلغ ارتفاعها 7 كيلومترات، غطت سماء المنطقة، وتدفقت الحمم البركانية على مسافة 1.5 كيلومتر.

وبركان جبل ميرابي في إندونيسيا، أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم، وثار البركان أمس وغطى الدخان والرماد القرى القريبة من فوهته

وقدر مرصد بركان ميرابي أن سحابة الرماد صعدت حتى ثلاثة آلاف متر فوق القمة

السلطات الإندونيسية تمنع الدخول إلى المناطق المحيطة بفوهة البركان

في السياق ذاته، منعت السلطات الإندونيسية الدخول إلى المناطق المحيطة بفوهة البركان حتى مسافة 7 كيلومترات بعد الانفجار الذى وقع أمس.

ونصحت إدارة الكوارث فى إندونيسيا بوقف كل النشاطات في منطقة الخطر المحتمل إثر ثوران بركان جبل ميرابي.

وأكدت أنه يتعين على سكان المنطقة توقع حدوث اضطرابات بسبب الرماد وأن يكونوا متيقظين للأخطار المحتملة محذرا من سيول طينية بركانية، حال هطول الأمطار قرب البركان.

يُشار إلى أنه تم رفع مستوى الحذر من بركان ميرابي إلى ثاني أعلى مستوى في نوفمبر 2020 بعد تجدد نشاطه وتسبب آخر ثوران كبير للبركان في مقتل أكثر من 300 شخص وفي إجلاء حوالى 280 قبل 13 عام