ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي في إندونيسيا إلى 21 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي الذي وقع مؤخرا في قرية جبلية بجزر ناتونا الإندونيسية إلى 21 قتيلا، بعدما تمكنت فرق الإنفاذ من انتشال المزيد من الجثث من تحت الطين.

الدفع بـ 200 عنصر من فرق الإنقاذ

وذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية اليوم، أن السلطات دفعت بـ 200 عنصر من فرق الإنقاذ للمساعدة في جهود البحث عن المفقودين عقب الانهيار الأرضي الذي وقع الإثنين الماضي، وتسبب في دفن 30 منزلا تحت أطنان من الطين بلغ عمقها 4 أمتار.

من جانبه قال رئيس الوكالة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث، «سوهاريانتو»، إنه تم انتشال ثمانية أشخاص على قيد الحياة منهم ثلاثة في حالة حرجة.

الوكالة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث ترسل مواد إغاثية

وأشار إلى أن الوكالة تقوم بإرسال مواد غذائية وخيام ومعدات اتصال عبر الأقمار الصناعية وطائرات هليكوبتر في محاولة لإنشاء خطوط اتصال وتسريع المساعدات.

يشار إلى أن إندونيسيا معرضة للانهيارات الأرضية خلال موسم الأمطار التي تسبب هطولها لفترات طويلة في حدوث فيضانات بمناطق مختلفة من البلاد.