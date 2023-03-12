«الأعلى للجامعات الخاصة»: نظام القبول بتنسيق 2023 لم يتحدد حتى الآن

أكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن المجلس والوزارة لم يحددا حتى الآن ملامح تنسيق القبول بكليات الجامعات الخاصة والأهلية حتى الآن، وكذلك التفاصيل الخاصة به وطرق وآليات القبول، منوهة إلى أن الاجتماعات المقبلة للمجلس ستكشف عن كل ما يتعلق بالتنسيق، مؤكدة أن الفترة الحالية تشهد انتظام أعمال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2023، وأن العمل بمختلف القطاعات يسير بصورة منتظمة وهادئة.

تنسيق الجامعات الخاصة 2023

وأضافت المصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن قواعد القبول بمختلف الكليات لم يتم تعديلها حتى الآن، منوهة إلى أن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة هو المنوط بالنظر إلى جميع قوانين تنظيم الجامعات بشأن قواعد القبول لمختلف الشهادات بالجامعات الخاصة .

الجامعات الخاصة: الدراسة تسير بمختلف الكليات بصورة منتظمة وهادئة

ومن جهته، أكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية والمشرف على مجلس أفرع الجامعات الدولية، أن الدراسة تسير بمختلف الكليات بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات، مع التشديد على تطبيق كافة القواعد و الضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن، أبرزها الالتزام بالخريطة الزمنية المعمول بها في هذا الشأن.