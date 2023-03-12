قطع التيار الكهربائي بعدد من مناطق حي شرق أسيوط لأعمال الصيانة غدا

أعلنت رئاسة حي شرق بمحافظة أسيوط، قطع التيار الكهربائي، غدًا، عن عدد من المناطق بالحي لمدة 4 ساعات، وذلك لإجراء أعمال الصيانة.

الأماكن المتاثرة بفصل التيار الكهربائي

وأوضحت رئاسة الحي في بيان عبر الصفحة الرسمية للحي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن بسبب أعمال الصيانة سيتم غدا، فصل الكهرباء من الساعة 9 صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا عن مناطق شارع المصرية الخلفي المتفرع من شارع رياض أمام مسجد الحرمين، والأماكن المتأثرة بقطع التيار الكهربائي، هي شارع المصرية بشارع رياض مخبز المصرية بمنطقة أولاد رجب.

تطوير ورصف شارع المنشاوي

وأوضح الدكتور عبداللطيف فضالة، رئيس حي شرق أسيوط، أنه في سياق آخر واستكمال لأعمال التجميل والتطوير بشوارع حى شرق وفقا لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أنه تم رصف شارع المنشاوى المتفرع من جسر الصليبه المتفرع من الحمراء بالتعاون مع مشروع الرصف وتم تركيب البلدورات بشارع المنشاوى المتفرع من جسر الصليبه المتفرع من الحمراء والعمل جار.