وزارة التخطيط وجامعة إسلسكا يختتمان برنامج تدريب القيادات الشابة 

انتهت وزارة التخطيط برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ، بالتعاون مع جامعة إسلسكا الدولية برئاسة الدكتورة نادية العارف رئيس الجامعة والمعتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، من امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري و كذلك تدريب الدفعة الأخيرة من برنامج القيادات الشابة ، وفقاً للمنحة المقدمة منن الجامعة لوزارة التخطيط والجهاز الإداري للدولة لتأهيل القيادات الحكومية الشابة لتولى المناصب القيادية العليا للارتقاء بالجهاز الإداري وأداء الموظفين.

وزارة التخطيط

وحضر العرض التقديمى المقدم من الطلاب في نهاية الامتحانات و البرنامج التدريبي، كلاً من الدكتورة نادية العارف رئيس الجامعة والدكتور عادل زايد نائب رئيس الجامعة والدكتورة وجيهان متولى مدير البرامج الحكومية و الدكتورة دعاء سالمان أستاذ مادة المالية العامة والاقتصاد، و مديحه عاشور المستشار الإعلامى.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن البرنامج المشترك بين الوزارة والجامعة، يهدف إلى تنمية مهارات وقدرات العاملين لدي الحكومة المصرية، موضحة أن هناك جهود مبذولة من أجل الاستفادة من خريجي البرنامج في دعم مسيرة التنمية على المستوى الوطني، مؤكدة تقديم كل سبُل الدعم لبناء قدرات وتنمية مهارات موظفي الحكومة المصرية وتيسير الإجراءات التنظيمية لسير عمل الدراسة بما لا يعوق مسيرة العمل والتنمية.

الجامعات الدولية

وقالت الدكتورة نادية العارف، رئيس الجامعة، إنه بنهاية المرحلة الأولى سيتم اختيار عدد 120 طالبا وطالبة من إجمالى 299 للانتقال للمرحلة الثانية للحصول على درجة الدبلوم و ذلك فى إدارة الأعمال والتى ستبدأ الدراسة بها بعد أجازة عيد الفطر مباشرة.