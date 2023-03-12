مأساة طالب الفيوم: هرب من المدرسة للاستحمام في البحر فمات غرقا

هرب طالب الإعدادية «م. ك» في الصف الثاني الإعدادي، من حرارة الجو، بعدما خرج من المدرسة مبكرًا قبل موعد الخروج، مستقلا سيارة أجرة، متجها إلى بحر يوسف للاستحمام فيه رفقة زملائه الثلاثة، هربًا من حرارة الطقس، إلا أنّ دوامة المياه جذبت أحدهم ليلقى مصرعه غريقًا على الفور، بينما ينقذ الأهالي الثلاثة الآخرين قبل أن يفقدوا حياتهم أيضًا.

وجرى انتشال جثة الطالب الغريق، ونقله إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تحقق الشرطة في الواقعة.

بلاغ بمصرع طالب

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لُطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغًا من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا من أهالي بغرق طالب بالمدرسة التجريبية الحديثة بالفيوم، في بحر يوسف بالقرية، بعدما ترك المدرسة رفقة أصدقائه الثلاثة وهربوا إلى البحر من حرارة الجو.

انتشال جثة الطالب

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبينّ مصرع طالب غرقًا في بحر يوسف بهوارة المقطع، أثناء قيامها بالاستحمام داخل البحر رفقة أصدقائه الثلاثة، وجميعهم مقيمين بمنطقة دار الرماد بنطاق قسم شرطة أول الفيوم.

الأهالي أنقذوا ثلاثة

وتبينّ أنّ الأهالي أنقذوا 3 طلاب زملاء الطلاب من الغرق، ولكنهم فشلوا في إنقاذ الرابع بعدما جذبته الدوامة إلى قاع بحر يوسف.

الإنقاذ النهري ينتشل الجثة

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري والغواصين إلى مكان البلاغ، حيث جرى انتشال جثة الطالب ونقله إلى ثلاجة الموتى بمستشفى التأمين الصحي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من استخراج الجثمان، وتم نقله إلى مشرحة التأمين الصحي تحت تصرف النيابة.