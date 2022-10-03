انتشال جثة مزارع بعد 24 ساعة من غرقه في بحر يوسف ببني سويف

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة بني سويف، اليوم الإثنين، جثة مزارع لقي مصرعه غرقا في مياه بحر يوسف خلال قيامه بتحضير ماكينة ري، بقرية دلهانس التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة، وذلك بعد مرور 24 ساعة من غرقه، وتم إيداع جثته داخل مشرحة مستشفى الفشن المركزي لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية.

تفاصيل غرق مزارع في مياه بحر يوسف

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطار من مأمور مركز شرطة الفشن يفيد غرق مزارع، يدعى خالد أحمد محمد البالغ من العمر 38 سنة، مقيم بقرية دلهانس، خلال تحضيره ماكينة ري بمياه بحر يوسف لري أرضه الزراعية، وتم التوجيه بسرعة انتقال قوات الإنقاذ النهري وانتشال الجثة واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

وتبين من التحريات الأولية، أن المتوفى، قام بمحاولة تحضير ماكينة ري مياه لري ارض زراعية بقرية دلهانس، انزلقت قدماه وسقط في المياه ولعدم قدرته على السباحة غرق و لقى مصرعه غرقًا.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي

وعقب تمكن قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف من انتشال الجثة، انتقلت سيارة اسعاف ونقلتها إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، وسط حالة من الحزن والأسى بين أسرته وأهالي القرية، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويه لدفنه بمقابر العائلة.