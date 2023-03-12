مي سليم تطرح أغنيتها الجديدة «يا بنتي» عبر يوتيوب

أطلقت الفنانة مي سليم، أجدد أغنيتها الجديدة «يا بنتي» عبر موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب»، بالتعاون مع الشاعر محمود عبد الله، والملحن محمدي، وتوزيع أحمد أمين.

مي سليم تطرح ثاني أغنياتها مع آلاء شاهين

أغنية «يابنتي» التعاون الثاني بين مي سليم والمنتجة آلاء لاشين، بعد أن قدمتا أغنية «إحنا كبنات».

يقول مطلع الأغنية:

عدت الأيام يا بنتي

والليلادي الكل شافك

وسط فرحة كبيرة وأنتي

قاعدة لابسة توب زفافك

أيوه رايحة لدنيا تانية

لسه فيها حتبتدي

بس قلبي حيبقي عندك

مهما عني تبعدي

كانت الفنانة مي سليم قد استعانت في كليب الأغنية بصور حقيقية لزفاف بنات وظهور أمهاتهن.

أعمال «مي سليم»

ومن جهة أخرى، تواصل الفنانة مي سليم، تصوير باقي مشاهد مسلسلها الرمضاني الجديد السجل الأسود، لعام 2023، بمشاركة عدد كبير من الفنانين أبرزهم خالد سليم ومي سليم ومنذر رياحنة، وستقدم مي خلال العمل شخصية شريرة والذي من المقرر أن يعرض عقب شهر رمضان الكريم.