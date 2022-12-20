مي سليم تروج لأغنيتها الجديدة «احنا كبنات» قبل طرحها رسميا

حرصت الفنانة مي سليم، على الترويج لأغنيتها الجديدة «احنا كبنات»، قبل طرحها الخيمس المقبل 22 ديسمبر الجاري.

مي سليم تروج لأغنيتها الجديدة

ونشرت مي سليم، عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات «انستجرام»، فيديو صغير من الأغنية وعلقت عليها«انتظروا أغنية إحنا كبنات قريبا جدا».

تفاصيل أغنية مي سليم الجديدة

أغنية «إحنا كبنات» لمي سليم، من كلمات الشاعر محمد مصطفى الذي كتب كلمات الأغنية أما الألحان فكانت لمحمود أنور وعن التوزيع فتولى أمره الموزع محمد مجدي.

مشاركة مي سليم في فيلم التاروت

وتواصل مي سليم، خلال هذه الفترة، تصوير فيلم «التاروت»، الذي يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن، من أبرزهم رانيا يوسف وسمية الخشاب وعبدالعزيز مخيون ومحمد عز وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج ابرام نشأت.