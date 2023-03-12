الاستعانة بالخبرات الهولندية في تدريب كوادر بالصعيد

تابعت وزارة التنمية المحلية فعاليات الدورة التدريبية لتدريب المدربين TOT لمسؤولي التدريب والموارد البشرية بمحافظات الصعيد، والمنفذة بمركز التنمية المحلية بسقارة في إطار فعاليات الأسبوع التدريبي الـ31 من الخطة التدريبية للمحليات، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى المحافظات بصفة عامة، ومحافظات الصعيد على وجه الخصوص، بما يساهم في تحسين جودة حياة المواطنين.

تهدف الدورة التدريبية، التي تستهدف متدربين من محافظات الصعيد، إعداد أفراد محترفين لديهم خلفية وخبرات عملية كافية للعمل كمدربين مع إكسابهم المهارات التي تمكنهم من نقل المعلومات والخبرات إلى الآخرين بالأساليب التدريبية الحديثة.

تأهيل عناصر على القيادة

وأوضح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الدورة التدريبية ينظمها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالتنسيق مع اتحاد البلديات الهولندي ومركز التنمية المحلية بسقارة، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف تأهيل عناصر قادرة على الإدارة الجيدة للدورات التدريبية ولتدريب العاملين لا مركزياً في محافظات الصعيد، خاصة وأن خريجي هذه الدورات سيكون لديهم القدرة على تصميم البرنامج التدريبي ومهارات العرض والتقديم والقدرة على معرفة الجوانب النفسية والصور الذهنية لدى المتدربين وكيفية تصحيحها أثناء الدورة التدريبية والاستخدام الأمثل للغة الجسد وإدارة حلقات النقاش وورش العمل والعصف الذهني وخلق روح المنافسة لدى المتدربين بما يعمل على تطوير مهارات العاملين وانعكاسه على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات.

برنامج التنمية المحلية بالصعيد يتم تطبيقه في قنا وسوهاج

جدير بالذكر أن برنامج التنمية المحلية بالصعيد يتم تطبيقه في محافظتي قنا وسوهاج وأسفر عن تنفيذ 4 آلاف مشروع في البنية التحتية ومياه الشرب والصرف وتأهيل الطرق من أجل خدمة أفضل للمواطنين، كما بدأ المشروع في محافظتى أسيوط والمنيا بالتعاون مع البنك الدولي.