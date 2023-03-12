11 ملفا على رأس أولويات وزارة التنمية المحلية في جميع المحافظات

وجهت وزارة التنمية المحلية، المحافظات بالتركيز على عدد من الملفات خلال الفترة الراهنة من أجل خدمة أفضل للمواطنين والارتقاء بمستوى المحليات، ويتم متابعة تلك الملفات والأنشطة أولا بأول من أجل الصالح العام.

ملفات وزارة التنمية المحلية

- متابعة التوسع في منافذ ومعارض السلع الغذائية سواء ثابتة أو متحركة بالتنسيق مع التموين والغرف التجارية بالمحافظات لتخفيف العبء عن المواطنين بتوفير السلع وضمان استمرارها بجودة وأسعار مخفضة

- تشجيع الحرف اليدوية والتراثية للمرأة والشباب من خلال تسويق المنتجات على منصة ايادي مصر والمشاركة في المعارض المختلفة ، وأخيرا المشاركة بجناح أيادي مصر في معرض القاهرة الدولي الذي يضم مختلف المنتجات التراثية واليدوية والحرفية من جميع المحافظات مثل الإكسسوارات والتلي والفركة وغيرهم ويوجد اقبال كبير من الزوار عل تلك المنتجات.

- المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتركيز على إقامة مشروعات بنية اساسية ومجمعات خدمية من مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين،مكتب بريد،وحدة للتضامن الاجتماعي، وحدة محلية، مكتب تموين، شهر عقاري.

مواعيد عمل وغلق المحلات

- اللجنة العليا لتراخيص المحال تتولي متابعة مواعيد عمل وغلق المحلات والأنشطة التجارية المختلفة، بالإضافة إلي تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 بمختلف المحافظات والمجتمعات العمرانية من خلال مراكز إصدار التراخيص.

- متابعة المواقف وخطوط سير السرفيس للتأكد من الالتزام بالتعريفة المقررة حيث لاتوجد أي زيادة في أسعار وتعريفة الركوب.

الحفاظ على البيئة

- العمل على تحسين البيئة والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال عدة نقاط أبرزها المشاركة في مبادرة 100 مليون شجرة بالمحافظات لتشجير الشوارع الرئيسية والمياديين ومراكز الشباب والمدارس والجامعات والهيئات وزيادة الرقعة الخضراء على مستوي الجمهورية.

- توقيع بروتوكول تعاون من أجل تحويل اتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار والحفاظ على البيئة وترشيد الاستهلاك

مواجهة مخالفات البناء

- قيام وحدات المتغيرات المكانية برصد اي مخالفات بناء أو تعديات على الفور واتخاذ ما يلزم تجاه المخالفين والتعامل الفوري مع المخالفة بالازالة والحفاظ على الرقعة الزراعية.

- العمل على حصر المشروعات التنموية المتعثرة بالمحافظات والعمل على إزالة العراقيل بشانها تمهيدا لاستكمالها من أجل خدمة المواطن.

تنمية الصعيد

- استمرار برنامج التنمية المحلية بالصعيد في قناوسوهاج ودخول محافظتي المنيا وأسيوط في نطاق البرنامج لرفع كفاءة الخدمات وإقامة مشروعات خدمية وبنية تحتية ودعم التكتلات الاقتصادية لتشجيع المشروعات والحرف وتوفير فرص العمل وتحسين دخول العاملين في تلك المهن.

- المساهمة في دعم مشروعات الشباب والمرأة خاصة في المناطق الأكثر احتياجا والقري، بتقديم قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.