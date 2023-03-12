وزير التنمية المحلية يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية بالمحافظات

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بمقر الوزارة اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجارية على أرض المحافظات، ومنها الخطة الاستثمارية للمحافظة والدعم المقدم من وزارة التنمية المحلية، والمشروعات المنفذة من خلال الوزارة فى البرنامج القومى لتنمية وتطوير القرى المصرية، ومنظومة النظافة والمخلفات الصلبة، والمشروعات الاقتصادية الممولة من وزارة التنمية المحلية، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات، وتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات تقديم الخدمات وتحقيق رضا المواطنين....

وتابع وزير التنمية المحلية مع محافظ بورسعيد مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالى الحالى 2022 / 2023، حيث تم بلغ إجمالي ماتم اعتماده للمحافظة مبلغ 383 مليون جنيه، منها 68 مليون جنيه لرصف الطرق، و2,5 مليون جنيه مشروعات النظافة وتحسين البيئة، و3,5 مليون جنيه لمشروعات الكهرباء والانارة، و15 مليون جنيه لمشروعات الأمن والإطفاء والمرور، و93 مليون جنيه لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، ووجه اللواء هشام آمنة بسرعة الإنتهاء من تلك المشروعات وتحقيق حياة أفضل للمواطنين، وإزالة أى عوائق أوتحديات تواجه عملية التنفيذ.

الخطة الاستثمارية

وأكد محافظ بورسعيد أن الخطة الاستثمارية للمحافظة شملت المشروعات المختلفة التى تدعم خطة التنمية المستدامة بمحافظة بورسعيد وتعمل على الارتقاء بالخدمات على كافة الأصعدة، لافتا أنه تم تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية، لتحقيق الواجهة الحضارية التي تتماشى مع المشروعات القومية، مؤكدا أن تطوير الطرق والميادين يسير بالتوازي في جميع الأحياء، بالإضافة إلى أعمال إنشاء وتطوير المحاور والطرق الواقعة في نطاق المناطق السكنية الجديدة.

مبادرة 100 مليون شجرة

وناقش اللواء آمنة خلال اللقاء الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، حيت دعمت الوزارة محافظة بورسعيد بعدد (70) ألف شجرة ( اشجار مثمرة وزينة وخشبية )، وذلك ضمن البروتوكول الموقع مع وزارة الانتاج الحربى، بهدف مواجهة التغيرات المناخية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحرارى، كما تم دعم المحافظة بعدد (25 ألف كشاف) موفرة للطاقة بمشتملاتها بتكلفة قدرها حوالى 30 مليون جنيه، وفقا لبروتوكول الموقع بين الوزارة والهيئة العربية للتصنيع ووزارة المالية مما ساهم في وفر فى فاتورة الكهـــرباء قــــدره 70 مليون جنيه.

وتناول اللقاء أيضا موقف المشروعات التى تمولها الوزارة من خلال البرنامج القومى لتنمية وتطوير القرى المصرية تمويل وزارة التنمية المحلية، حيث تم تنفيذ البنية الاساسية (مياه شرب - رصف طرق - كهرباء - مكاتب بريد - صحة - وحدات بيطريـــة) بعـــدد 3 قرى بالمرحلة الاولى وهى الرضوان والفتح وبحر البقر، بتكلفة 100 مليون جنيه، كما تم التنسيق مع الجهاز المركزى للتعمير لتطوير عدد (5) قرى (الاكثر احتياجاً ) ضمن المرحلة الثانية بقرى ام خلف والضفة الشرقية والضفة الغربية والعاشر من رمضان والنورس بتكلفـــــة 40 مليون جنيه.

رفع كفاءة منظومة النظافة

وخلال اللقاء تابع وزير التنمية المحلية رفع كفاءة منظومة النظافة واصلاح المعدات والتى تكلفت 5ملايين جنيه، كما تابع موقف تنفيذ برنامج مشروعك، وإلذى ساهم فى تنفيذ 505 مشروعات بقروض تجاوزت 50 جنيه، وساهمت فى توفير 3300 فرصة عمل.

وتناول اللقاء أيضاً عدداً من الملفات الخدمية التى تهم المواطنين وعلى رأسها استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المعظم، وجهودها في توفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة ومحاربة الغلاء، وذلك من خلال 94 معرض تم إقامتها بمراكز وأحياء المحافظة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن بالتعاون مع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية.

وحرص اللواء هشام آمنة على متابعة جهود محافظة بورسعيد فى ملف الاستثمار والصناعة وتذليل أي عقبات أمام رجال الأعمال والمستثمرين للتوسع في المشروعات القائمة وإنشاء مشروعات جديدة بما يساهم في توفير فرص عمل لأبناء بورسعيد والمحافظات المجاورة، مؤكدا دعم الحكومة لفتح آفاق صناعية متعددة بالمحافظة في ظل المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشرق وغرب وجنوب بورسعيد.

وأوضح اللواء عادل الغضبان، أن المحافظة شهدت معدلات تنمية غير مسبوقة بدعم ومتابعة من السيد رئيس الجمهورية في مجال الاستثمار لدعم السوق المحلى وزيادة الصادرات واستغلال الميزات التنافسية لمحافظة بورسعيد، لافتاً إلى ان المحافظة لا تدخر جهداً لدعم المستثمرين الجادين لتنفيذ مشروعات صناعية متنوعة تساهم في النهوض بالاقتصاد القومي بالاضافة الي التعاون والتواصل مع بعض المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات في عدد من القطاعات.

كما لفت المحافظ إلى ما يتم من أعمال رفع كفاءة وتطوير بالمناطق السكنية القديمة في عدد من الأحياء خاصة الأكثر كثافة سكانية، والتي ساهمت في إحداث نقلة نوعية للخدمات المقدمة للمواطنين في هذه المناطق سواء في مجال تطوير الطرق أوإنشاء وتطوير محطات الصرف الصحي، وزيادة المسطحات الخضراء ودهان واجهات العمارات السكنية ورفع كفاءة الإضاءة بهذه المناطق.

تراخيص المحال العامة

وفيما يتعلق بتطوير الخدمات المقدمة للمواطن، أكد محافظ بورسعيد أن كافة المراكز التكنولوجية بالمحافظة شهدت تحولا في مستوى الخدمة المقدمة للمواطن في ظل منظومة التحول الرقمي والتي ساهمت في سرعة ودقة أداء الخدمة، متطرقا للحديث عن إنشاء مركز تراخيص المحال العامة الموحد بحي المناخ، والذي ساهم في تنظيم العمل بمنظومة إصدار التراخيص وفقا لأعلى معايير الدقة والشفافية.