«التنمية المحلية»: تدريب العاملين في تطوير العشوائيات على الشمول المالي

افتتح المهندس صلاح شحاته، مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية والتكنولوجية، فعاليات الأسبوع الـ31 في الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي 2022/2023، ويتضمن 5 دورات تدريبية يستفيد منها 143 متدربًا من جميع المحافظات.

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أنّ الأسبوع التدريبي يتضمن دورة تنمية مهارات القيادات المحلية في مجال تطبيق رؤية مصر 2030، وآليات تطبيق الحوكمة المحلية والشمول المالي، ويستفيد منها 28 متدربًا، وتركز على إكساب المتدربين خلفية أساسية عن التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتحديات تطبيقها، والاستراتيجية المقترحة لتطوير الأداء في إطارها، والحوكمة، ومؤشراتها وأهدافها وعلاقتها بالتنمية المستدامة، ودور القيادات في جائزة التميز الحكومي، وآلية تعزيز الشمول المالي في مصر ومعوقات تطبيقه، ودور تكنولوجيا التمويل في تحقيقه.

تنمية مهارات المديرين

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الأسبوع الـ31 يشهد عقد دورة تدريبية عن تنمية مهارات المديرين والعاملين في مجال تطوير العشوائيات يستفيد منها 28 متدربًا، وتتضمن دور صندوق التنمية الحضرية في تطوير المناطق العشوائية بالتنسيق مع المحافظات، وطرق التدخل في المناطق العشوائية، وتحديد المناطق العشوائية من وجهة نظر التخطيط العمراني، ودورالجهات المانحة والجهود الذاتية وطرق الاستفادة منها.

دورة التقديرات السكانية

وأشار المهندس صلاح شحاته إلى أن الأسبوع التدريبي يتضمن أيضًا تنظيم دورة التقديرات السكانية باستخدام حزمة برامج اسبكترام، ويستفيد منها 28 متدربًا، موضحًا أنّ الدورة تشمل مقدمة عن برنامج اسبكترام، وخلفية ديموجرافية عن مدخلات النموذج Demproj، وورشة عمل لتشغيله بالسيناريوهات المختلفة لمتخذي القرار، واستراتيجية تحليل البيانات، والخطوات الإجرائية لتحليل البيانات.

مدربون محترفون

وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية ان الاسبوع الـ31 يتضمن أيضا دورة المهارات الاساسية لتدريب المدربين TOT، ويستفيد منها 25 متدربًا، مشيرًا إلى أن الهدف العام من الدورة هو إعداد أفراد محترفين في المحليات لديهم خلفية وخبرات عملية كافية للعمل كمدربين مع إكسابهم المهارات التي تمكنهم من نقل المعلومات والخبرات إلى الآخرين بالأساليب التدريبية الحديثة، إضافة إلى دورة أساسيات استخدام الحاسب والأوفيس.