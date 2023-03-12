صفاء الطوخي ضيفة «معكم منى الشاذلي» الخميس المقبل

تحل الفنانة صفاء الطوخي، ضيفة على برنامج «معكم منى الشاذلي»، الخميس المقبل، على قناة cbc.

وخلال الحلقة، تكشف «الطوخي» أسرارًا جديدة عن حياة والدها الكاتب عبد الله الطوخي ووالدتها الكاتبة الكبيرة فتحية العسال.

كما تتحدث عن الفترة التي قضتها والدتها في المعتقل وكيف نقلت تلك التجربة في مسلسل سجن النسا الذي كشف تفاصيل خاصة عن حياة السجينات خلف الأسوار.

مشاركة صفاء الطوخي في مسلسل أم العروسة

وعن مسيرتها في عالم الفن، تروي كواليس مشاركتها في مسلسل أم العروسة، وأحدث أعمالها التي ستعرض في شهر رمضان المقبل.

أسرار التحنيط

وفي جزء ثان من الحلقة، يكشف فريق من الباحثين تفاصيل دراسة علمية مهمة تتعلق بأسرار التحنيط، والمواد المستخدمة فيه.

ويكشف فريق البحث المكون من «محمود محمد بهجت أستاذ الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية، ومحمد إبراهيم محمد المشرف على معمل الكروماتوجرافي في شبكة المعامل المركزية والتميز بالمركز القومي للبحوث»، كواليس الدراسة التي تناقلتها وسائل الإعلام العالمية.