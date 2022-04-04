مسلسل يوتيرن الحلقة 2.. توفيق عبد الحميد متزوج سرا على صفاء الطوخي

دارت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 2 بمعرفة «يوسف» الذي يقدم دوره أيمن قيسون، أن زوجته ريهام حجاج «يارا الكردي» تقابل ابن خالتها كريم قاسم «خالد» دون إذنه، بعد أن طلب منها قطع علاقتها به بسبب غيرته منه، واتفق مع أحد الأشخاص أن يراقبها.

تفاصيل مسلسل يوتيرن الحلقة 2

مقابلة «يارا» مع «خالد» في مسلسل يوتيرن الحلقة 2 كانت بطلب من الأخير لتتوسط له ابنة خالته أمام والدته لتسامحه بعد أن تزوج سيدة أكبر منه بـ15 عامًا دون إذنها، وخلال عودتهما في الطريق تعرضا لحادث بالسيارة، وصدما سيدة سقطت أرضًا وسط دمائها وتوفيت على الفور.

طلب «خالد» من «يارا» في أحداث الحلقة 2 من مسلسل يوتيرن الصمت وعدم إبلاغ أحد بما حدث حتى لا يتعرضا للمساءلة القانونية، وكذلك لكي لا يعلم زوجها أنها كانت معه ويتسبب لها في مشكلة معه، ووافقته ابنة خالته، ولكنها تعيش في لحظات من تأنيب الضمير والتوتر من أن يعلم أحد.

والد «يارا» يتزوج سرًا

وتبين من أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 2 أن والد «يارا» وهو الدكتور حاتم الكردي، الذي يقدم دوره الفنان القدير توفيق عبد الحميد، متزوج من سيدة أخرى على زوجته صفاء الطوخي سرًا، وهي الفنانة نورهان، ولم يعلم أحد حتى الآن.