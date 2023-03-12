حملة مكبرة لضبط تعريفة الركوب بمواقف مركز الغنايم بأسيوط

شنت رئاسة مركز ومدينة الغنايم في محافظة أسيوط، برئاسة مصطفى علي، رئيس المدينة وبالتنسيق مع إدارة مواقف أسيوط، حملة مكبرة على مواقف الركاب بالمركز، لضبط تعريفة الركوب ومواجهة المخالفين.

ضبط تعريفة المواصلات بالمواقف

قال مصطفى علي، رئيس مركز ومدينة الغنايم بمحافظة أسيوط، إنه في ضوء تكليفات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بتكثيف الجهود في متابعة حالة جميع خطوط السيارات بمختلف مراكز المحافظة، والتأكد من عدم زيادة تعريفة الركوب تم بمشاركة مشرف مواقف السيارات بالمحافظة بمتابعة حركة موقف السيارات والاطمئنان على عدم حدوث أى تغيير أو زيادة في تعريفة الركوب والتاكيد على التواصل المستمر مع المواطنين، وفي حال رصد أي مخالفات يتم إبلاغ الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم ليتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وصول دفعة أشجار مثمرة

كما أعلن رئيس مركز ومدينة الغنايم عن وصول دفعة من الأشجار المثمرة وأشجار الزينة لمركز الغنايم ضمن مبادرة رئيس الجمهورية زراعة 100 مليون شجرة لزيادة المسطحات الخضراء بكافة مراكز المحافظة للحد من الأثار السلبية للتغيرات المناخية وسيتم توزيعها وزراعتها بدائرة المركز لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى والتغير المناخى وتحقيق اكتفاء ذاتى للمواطنين من المسطحات الخضراء ومضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء وتحسين الصحة العامة للمواطنين.