إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالشرقية

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق «بلبيس- القاهرة الصحراوي»، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم، بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة.

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد وقوع حادث بطريق بلبيس- القاهرة الصحراوي بالشرقية، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق نتيجة اختلال عجلة القيادة، وقامت سيارات الإسعاف التي دفعت بها هيئة الإسعاف بنقل المصابين الى إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.