إصابة 13 شخصا في تصادم سيارتين على طريق «ديرب نجم- الزقايق»

أصيب 13 رجلا وسيدة في حادث تصادم سيارتين على طريق «ديرب نجم - الزفازيق» بمحافظة الشرقية، مساء أمس، وتم على الفور الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، تولت نقل المصابين إلى مستشفى ديرب نجم المركزي لتلقي العلاج.

حادث تصادم سيارتين

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد بورود بلاغ عن وقوع حادث تصادم سيارتين على طريق «صفط زريق - ديرب نجم»، ما أسفر عن إصابة 13 رجلا وسيدة بكدمات وجروح وسحجات مختلفة بأنحاء الجسم.

نقل المصابين للمستشفى

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث لإجراء الفحوصات واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ديرب نجم المركزي، لتلقي العلاج اللازم، بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية.

وتبين إن الإصابات في معظمها بسيطة، وتنوعت ما بين كدمات وكسور وسحجات، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين، كما قامت قوات الشرطة برفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

وقال مصدر طبي لـ«الوطن»، إن المصابين تلقوا العلاج اللازم، وغادروا المستشفى بعد تماثلهم للشفاء.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.