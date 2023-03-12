إصابة 4 بينهم 3 طلاب في حادث تصادم بالبحيرة (أسماء)

أصيب قبل قليل، 4 أشخاص بينهم 3 طلاب بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية «توك توك» بطريق الملح بمركز إدكو بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين للمستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية في البحيرة

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة إدكو يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية «توك توك» بطريق الملح، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وتم نقل المصابين للمستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم.

أسماء مصابي حادث التصادم

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من، «يوسف محمد صيام» 16 عاما، طالب ومقيم بالإسكندرية، مصاب بإشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، «محمد أحمد أبوزيد» 16 عاما، طالب ومقيم بالإسكندرية، مصاب بإشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، «طارق محمد خاطر» 18 عاما، طالب ومقيم بالإسكندرية، مصاب بإشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، و«عمرو عاطف السيد» 39 عاما، سائق ومقيم بإدكو، مصاب بإشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم.