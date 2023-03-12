إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم «ميكروباص» و«توك توك» بالإسماعيلية

أصيب 10 أشخاص، منذ قليل، في حادث تصادم «توك توك» مع سيارة ميكروباص على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد إصابة 10 أشخاص بكسور وجروح مختلفة جراء انقلاب سيارة ميكروباص على وصلة أبو سلطان قرب مركز ومدينة فايد.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب بـ 8 سيارات إسعاف إلي مكا الحادث نقلت المصابين إلي مستشفي فايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وقالت المصادر الطبية ان المصابين أصيبو بكسور وجروح مختلفة في أنحاء الجسم، وكدمات وسحجات فيما تم رفع حالة الطوارئ لسرعة التعامل مع الحالات واجراء الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة لهم.

انتقال قوات الشرطة

ووجه اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، بانتقال قوات الشرطة إلى مكان الحادث والتحفظ على التوك توك والدراجة النارية وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وكان قد شهدت وصلة أبو سلطان حادث أليم الأسبوع الماضي أصيب فيه 14 شخصا جراء انقلاب سيارة ربع نقل تقل عدد عدد من العاملين في المزارع على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي.