«خطة النواب» لقصواء الخلالي: صندوق مصر السيادي المسؤول عن طرح الشركات الكبرى

علق الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على بدء إجراءات طرح شركتي «وطنية» و«صافي» الأربعاء المقبل، قائلا إن هذه الخطوة مهمة للغاية في إطار تسريع تنفيذ برنامج الطروحات من الحكومة وصندوق مصر السيادي، الذي سيكون مسؤولا عن متابعة هذا الطرح.

تسريع عمليات الطرح مهم للغاية

وأضاف «الفقي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن تسريع طرح شركتي «وطنية» و«صافي» مهم للغاية، خاصة أن المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي بعد 3 أيام أي يوم 15 مارس وتستمر حتى أسبوع.

وأشار إلىد صندوق النقد الدولي يراجع حاليا الاقتصاد المصري بشكل هيكلي ليطمئن الجميع بما فيهم المستثمرين بأن الاقتصاد المصري في وضع جيد.