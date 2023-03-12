تخفيضات على أسعار البيض واللحوم بمنافذ الإصلاح الزراعي في الشرقية

تواصل منافذ الإصلاح الزراعي بالشرقية، طرح السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن المواطن، وعرض احتياجاته من الاحتياجات الأساسية والسلع الغذائية، بتخفيضات تصل 40%، إذ يبلغ سعر كيلو الكبدة 100 جنيه، فيما يشهد سعر طبق البيض استقرارا اليوم.

وتستعرض «الوطن»، أسعار السلع الغذائية وأسعار البيض واللحوم بمنافذ الإصلاح الزراعي بالشرقية، ويوضح أسعار البيض واللحوم والسلع الغذائية الأخرى، بائع بالمنفذ ومسؤول عن المخازن بجمعية الإصلاح الزراعي كالتالي:

أسعار البيض واللحوم

أسعار طبق البيض الأبيض والأحمر:

سعر طبق البيض الأبيض الحجم الكبير 100 جنيه.

سعر طبق البيض الأحمر 105 جنيهات.

سعر طبق البيض البلدي حجم كبير 110 جنيهات.

أسعار اللحوم بمنافذ الإصلاح الزراعي:

سعر كيلو اللحوم البرازيلي قطع 175 جنيها.

سعر كيلو الكبدة المجمدة 100 جنيه.

سعر عبوة شاي عروسة ربع كيلو 40 جنيها.

سعر عبوة شاي ليبتون 50 جنيها.

أسعار السلع الغذائية والزيوت بتخفيضات 40%

وأكد محمد نصر بائع بالمنفذ ومسؤول مشتروات بجمعية الإصلاح الزراعي بالشرقية لـ«الوطن»، أن الجمعية تطرح أسعار اللحوم والبيض والسلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل 40%، لافتا إلى متابعة طرح السلع الغذائية بكميات تكفي المستهلكين من المواطنين، فضلا عن عرض سلع آخرى كالزيوت، منتجات الألبان والمخللات والمواد الخام للمشروبات.