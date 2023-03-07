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محلل مالي: صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العالمي 2.9%

كتب:

أحمد حامد دياب
09:38 م | الثلاثاء 07 مارس 2023
لقاء الخبير الاقتصادي هاني أبوالفتوح مع عزة مصطفى

لقاء الخبير الاقتصادي هاني أبوالفتوح مع عزة مصطفى

أكد المحلل المالي، هاني أبو الفتوح، أن الاقتصاد العالمي كان يشهد نموا في الـ30عاما الأخيرة، لكن أزمة كورونا غيرت الأمور، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العالمي 2.9%، بينما خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 1.7.

البنوك المركزية تشدد سياستها النقدية

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن الصورة ضبابية حول العالم، والبنوك المركزية تشدد سياستها النقدية، لافتا إلى أن هناك 50 بنكا مركزيا حول العالم اتبعوا خطوات الفيدرالي الأمريكي.

وتحدث الخبير الاقتصادي عن رفع الفائدة بالبنك الفيدرالي الأمريكي مشيرًا إلى أن رفع الفائدة على الدولار الأمريكي يجعل المستثمرين يهربون من الأسواق الناشئة إلى ملاذات آمنة، لأنه يتبعه زيادة التضخم.

 

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بقلم أحمد حامد دياب