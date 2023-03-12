يتشوق عدد كبير من المواطنين من المتقدمين لقرعة الحج الخاصة بمديرية أمن الوادي الجديد لمعرفة موعد نتيجة قرعة الحج 2023 في الوادي الجديد، الذي بات مطلبا ينتظره الكثير في المحافظة بعد فوز 1558 شخصا في قرعة حج الداخلية بمديرية أمن القاهرة الجديدة في منطقة الرحاب.

موعد نتيجة قرعة الحج 2023 في الوادي الجديد سيكون غدا الاثنين الموافق 12 من شهر مارس 2023، بمناسبة اقتراب موسم أداء فريضة الحج لعام 1444هـ- 2023م.

موعد نتيجة قرعة الحج 2023 في الوادي الجديد

وتستعرض «الوطن»، موعد نتيجة قرعة الحج 2023 في الوادي الجديد لدى متابعيها، لمعرفة كل ما يخص قرعة الحج بالمحافظة، ضمن خدماتها المستمرة التي تقدمها لقرائها في مختلف المجالات.

وتأتي معرفة موعد نتيجة قرعة الحج 2023 فى الوادي الجديد وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية ستكون في مديرية أمن الوادي الجديد غداً الإثنين الموافق 12 من الشهر مارس الجاري 2023.

خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج في الوادي الجديد 2023

تعلن نتيجة قرعة الحج 2023، من خلال الاستعلام عن طريق الدخول إلى موقع بوابة الحج المصرية من الضغط من هنا واتباع عدة خطوات وهي:

- اختيار نتيجة حج القرعة.

- ملء خانة الرقم القومي الخاص بالمواطن.

- ملء بيانات خانة رقم المصنع وهو الموجود أسفل يسار بطاقة الرقم القومي

- ستظهر لك نتيجة طلب الحج وحالته بالقبول أو عدم القبول.

طرق الدفع لـ حج القرعة 2023

وحددت وزارة الداخلية كيفية سداد تكلفة حج القرعة 2023، وهي:

- يبدأ سداد كامل تكاليف الحج من خلال فروع 3 بنوك هي بنك مصر والبنك الأهلي وبنك القاهرة.

- عبر مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري على مسـتوى الجمهورية على حساب مدفوعات حكومية «مدفوعات حج القرعة».