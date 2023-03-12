آخر أخبار الإسكندرية.. إعلان نتائج قرعة الحج وإنقاذ مواطن من الموت

برزت أخبار عدة ضمن أهم أخبار الإسكندرية، خلال الساعات القليلة الماضية، أبرزها إنقاذ مواطن من موت محقق نتيجة طعنة نافذة في القلب والرئة، بالإضافة إلى إعلان نتائج قرعة الحج 2023 من قبل مديرية أمن الإسكندرية، ناهيك عن افتتاح المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات «مارلوج 12»، الذي ينظمه معهد تدريب المواني بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

أهم أخبار الإسكندرية.. إنقاذ حياة مواطن

وجاء أهم أخبار الإسكندرية بعدما تمكن فريق طبي بمستشفى العجمي التخصصي التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة من إنقاذ حياة مواطن بعد طعنه طعنة نافذة في القلب نتج عنها قطع بالقلب بالبطين الأيسر حوالي 2 سم، وقطع بالشريان الثدي الأيسر وقطع بالشرايين والأوردة للغدة الثموسية بالصدر، وتهتك بالرئة، ما جعلها عملية في غاية الصعوبة استغرقت 4 ساعات.

أبرز أخبار الإسكندرية.. قرعة الحج واللوجستيات

وتمثلت أبرز أخبار الإسكندرية الأخرى في إعلان مديرية أمن الإسكندرية، عن أسماء الفائزين بقرعة الحج 2023 في الإسكندرية والبالغ عددهم 767 شخص بينهم 3% من كبار السن.

فيما احتضنت الإسكندرية فعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات «مارلوج 12»، اليوم، بمشاركة عدد من الشخصيات البحرية الدولية، والذي ينظمه معهد تدريب المواني بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.