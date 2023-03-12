إعلان قرعة الحج المصرية 2023 في 6 محافظات غدا.. اعرف التفاصيل

تستعد مديريات أمن محافظات «البحيرة، قنا، الغربية، بورسعيد الوادي الجديد، والمنيا»، لإعلان أسماء الفائزين بقرعة الحج 2023 للعام الجاري، غدا، عقب إجراء القرعة العلنية للمتقدمين لأداء فريضة الحج لهذا العام، عبر مراكز الشرطة التابعة لمديريات الأمن.

نتيجة قرعة الحج المصرية 2023

حددت وزارة الداخلية المصرية، عدة طرق لمعرفة أسماء الفائزين بنتيجة قرعة الحج المصرية 2023، إلكترونيا وتقليديا.

إلكترونيا يدخل المتقدم لموقع وزارة الداخلية الخاص بقرعة الحج من هنا، ويتم كتابة الرقم القومي والاسم رباعيًا، لتظهر بيانات المتقدم كاملة، موضح بها النتيجة مع كتابة رمز التحقق بأسماء الفائزين بقرعة الحج.

أو عبر الذهاب لمركز شرطة المدينة التابع لها المتقدم لقرعة الحج، أو عبر حضور القرعة العلنية لإعلان أسماء الفائزين بقرعة الحج 2023.

مصروفات قرعة الحج

ويسدد الفائزون بقرعة الحج المصرية 2023 لهذا العام، تكاليف قرعة الحج بمختلف فروع البنوك الوطنية، وهي: البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة، ومكاتب الهيئة القومية للبريد المصري على مستوى الجمهورية، أو من على حساب مدفوعات حكومية بعنوان «مدفوعات حج القرعة».