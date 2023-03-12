الأوراق المطلوب تقديمها بعد إعلان قرعة الحج بمحافظة القاهرة

تبدأ محافظة القاهرة، غدا، تلقي رسوم الحج المقررة من الفائزين في قرعة الحج، عن طريق مكاتب البريد بالمحافظات أو فروع بنوك القاهرة ومصر والأهلي، حتى 23 مارس الجاري، تيسيرا على المواطنين.

الأوراق المطلوبة لحج القرعة بمحافظة القاهرة

وبعد ظهور قرعة الحج في محافظة القاهرة، على الفائز تقديم الأوراق المطلوبة للسفر بالنسبة للفائزين في حج القرعة، ويشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وكامل الأهلية لأداء وإتمام المناسك، وعليه تقديم الأوراق الآتية.

- فيش وتشبيه للفائز بقرعة الحج في محافظة القاهرة وغيرها من المحافظات.

- صورة شهادة التطعيم المُعتمدة بشأن فيروس كورونا.

- نتيجة فحص سلبي لفيروس كورونا قبل موعد السفر بـ72 ساعة.

- جواز سفر مميكن صالح لمدة عام

- 4 صور شخصية حديثة مقاس 4× 6 بخلفية بيضاء مُدونا عليها من الخلف بيانات صاحب الجواز.

- البطاقة الخاصة بتلقي التطعيم ضد الأنفلونزا الموسـمية، والحمى.

- الموقف من التجنيد للحاج والمرافق إن وجد.

- موافقات السفر من جهة العمل متى تطلب الأمر ذلك.

- تقرير طبي من أحد المستشفيات الحكومية تؤكد خلو الشخص من الأمراض التي تمنع السفر للحج وفق تعليما وضوابط وزارة الصحة.

- شهادة تحركات صادرة من إدارة الجوازات والهجرة والجنسية.