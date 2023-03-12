استمرار اختبارات مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن لليوم الثاني بكفر الشيخ

واصلت الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم الأحد، أعمال اختبارات التصفية النهائية لمسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، والمقامة بمقر معهد بنين كفر الشيخ الثانوي المجاور للمنطقة، وذلك لليوم الثاني علي التوالي.

مشاركة 7 إدارات تعليمية

شارك بالمسابقة اليوم في ثاني أيامها، متسابقين من الأروقة الأزهرية ومكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف، بإدارات «كفر الشيخ، وسيدي سالم، ودسوق، وفوه، ومطوبس، وبيلا، وبلطيم» التعليمية الأزهرية.

وتابع حسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، سير العمل باختبارات المسابقة في يومها الثاني، وذلك للاطمئنان علي مدي انتظام العمل بها، وتذليل أي عقبات، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية.

مواعيد اختبارات التصفية النهائية لمسابقة شيخ الأزهر

وحسبما حدّدت إدارة شئون القرآن بالمنطقة، في وقت سابق، مواعيد اختبارات التصفية النهائية لمسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، فإنه يتم غداً الاثنين الموافق 13 مارس 2023، اختبار المتقدمين من طلاب المرحلة الإعدادية بجميع معاهد وإدارات المنطقة العشرة، على أن تتواصل اختبارات التصفية النهائية بالمسابقة للمتقدمين من طلاب معاهد المرحلة الثانوية، بجميع الإدارات التعليمية بالمنطقة، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 14 مارس 2023، وهو اليوم الرابع للاختبارات، وسيُختبر معهم في ذات اليوم، الطلاب المتقدمين من معاهد المرحلة الإبتدائية عن معاهد إدارات: «سيدي سالم، وبلطيم، ومطوبس» التعليمية الأزهرية.

كما يُختبر يوم الأربعاء الموافق 15 من مارس 2023؛ وهو اليوم الختامي للمسابقة، بقية المتقدمين من معاهد المرحلة الابتدائية وهم طلاب إدارات: «كفر الشيخ، ودسوق، وفوه، وقلين، والرياض، وبيلا، والحامول» التعليمية الأزهرية، وبعدها يُسدل الستار على اختبارات التصفية النهائية لمسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية.

ما هي مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم؟

جدير بالذكر، أن مسابقة فضيلة الإمام الأكبر السنوية للقرآن الكريم هي مسابقة قرآنية سنوية برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حيث يُشارك فيها طلاب المعاهد الأزهرية، وطلاب مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر، وطلاب الرواق الأزهري، وتُشرف الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية على تنفيذها.