كيفية الاشتراك في مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم 2022

كشف قطاع المعاهد الأزهرية، عن خطوات الاشتراك في مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم 2022 السنوية، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم، والتي تنقسم لـ 4 مستويات.

وفيما يلي، نعرض كل ما تريد معرفته وكيفية الاشتراك مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم 2022، وفق بيان قطاع المعاهد الأزهرية.

كيفية الاشتراك مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم 2022؟

ويكون التقديم للمسابقة إلكترونيًا عبر استيفاء نموذج التقديم المعلن على بوابة الأزهر الإلكترونية ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنـــا.

يتم طباعة استمارة التقديم واستمارة الامتحان وارفاق المستندات الآتية:

لطلاب المعاهد الأزهرية «أصل شهادة ميلاد الطالب وخطاب ترشيح المعهد».

طلاب مكاتب التحفيظ «أصل شهادة ميلاد الطالب وصورة بطاقة الرقم القومي للمحفظ وإفادة قيد الطالب بمدرسته في التربية والتعليم وخطاب ترشيح المكتب وإقرار المحفظ بأن الطالب تابعا لمكتبه وغير تابع لأي مكتب آخر.

طلاب الرواق الأزهري «أصل شهادة ميلاد الطالب وإفادة قيد الطالب بمدرسته في التربية والتعليم وخطاب ترشيح المكتب».

تسليمها للمشرف المختص، الذي يقوم بتجميع الاستمارات وتسليمها لإدارة شؤون القرآن الكريم بالمنطقة.

مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم 2022

وتأتي مسابقة شيخ الأزهر لحفظه القرآن الكريم في 4 مستويات كالآتي:

الأول: وهي لحفظه كتاب الله كاملا مرتلا بأحكام التلاوة مع حسن الأداء.

الثاني: حفظ القرآن.

الثالث: حفظ 20 جزءًا من القرآن بداية من سورة التوبة وحتى نهاية سورة الناس

الرابع: حفظ 10 أجزاء من القرآن الكريم، بداية من سورة العنكبوت وحتى نهاية سورة الناس.

شروط الاشتراك في مسابق شيخ الأزهر

ويشترط للاشتراك في تلك المسابقة الآتي:

- أن يكون المتقدم من طلاب المعاهد الأزهرية.

- من طلاب مكاتب التحفيظ الأهلية الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف

- من طلاب الرواق الأزهري

- ألا يزيد سن المتقدم من مكاتب التحفيظ والأروقة على 18 عامًا في 1 أكتوبر من كل عام.

- يحق للطالب الاشتراك في أكثر من مستوى في العام الواحد.

- يحق للطالب الفائز بإحدى جوائز المسابقة الاشتراك في المستوى الأعلى فقط في الأعوام اللاحقة.

يحق لطلاب المرحلة الابتدائية التابعين لمكاتب التحفيظ الأهلية، والأروقة، الاشتراك في المستويات الأربعة، أما طلاب المرحلة الإعدادية الأزهرية فيحق لهم الاشتراك في المستويات الأول والثاني والثالث فقط، كما يحق لطلاب المرحلة الثانوية الأزهرية الاشتراك في المستويين الأول والثاني فقط.