كوريا الشمالية تطلق صاروخين من غواصة قبل مناورة بين واشنطن وسول

أطلقت كوريا الشمالية، صاروخين استراتيجيين من طراز «كروز» من غواصة في المياه قبالة ساحلها الشرقي.

وفي وقت سابق، قالت السلطات في كوريا الجنوبية، إن الشمال أطلق صاروخًا من غواصة صباح أمس الأحد، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقالت هيئة «الأركان المشتركة» الكورية الجنوبية، إنها رصدت صاروخًا أُطلق من مدينة «سينبو» الساحلية شمال شرق الجارة الشمالية صباح أمس أحد،.

كويا الجنوبية: الجيش يحافظ على وضع الاستعداد الكامل

وجاء إطلاق كوريا الشمالية، للصاروخ عشية مناورة «درع الحرية» بين واشنطن وسول والتي تنطلق اليوم الاثنين، وفي وقت سابق، وصفت «بيونج يانج»، التدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، بأنها استعدادات لشن حرب عدوانية على الشمال.

وأضافت الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، في رسالة نصية، أن جيش بلادها يحافظ على وضع الاستعداد الكامل بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة مع تعزيز المراقبة واليقظة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.