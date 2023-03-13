إصابة شاب في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بحي العرب ببورسعيد

أصيب شاب إثر مشاجرة مع آخرين في الساعات الأولى من صباح اليوم في حي العرب على خلفية مشادات سابقة وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

نقل المصاب إلى المستشفى

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد أنه وصل إلى مستشفى الزهور عبد الرحمن السيد حلمي 17 سنة مصاب بجرح في وسط الظهر.

مشاجرة بالأسلحة البيضاء

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان الواقعة أن مشاجرة تمت بالأسلحة البيضاء بين المصاب وآخرين على خلفية مشادات سابقة ويجرى ضبط أطراف الواقعة والسلاح المستخدم في المشاجرة.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة.

من جانب آخر أوضح المحامي جاسر المصري، أن تحريات البحث الجنائي هي الفيصل في القضية والتي يتم على أساسها الحكم بالإضافة إلى أقوال شهود الواقعة، مشيرا إلى أنه إذا كانت المشاجرة دون سبق إصرار وترصد يتم الحكم فيها مخفف، لكن في حالة إثبات المباحث العامة بالتحريات أن هناك سبق إصرار وترصد، تتحول القضية إلى جناية قتل، وقد تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة في حالة الإصابة.