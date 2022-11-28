إحباط 3 محاولات تهريب أسلحة بيضاء وهواتف محمولة بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي من ضبط 3 محاولات تهريب لعدد من الأسلحة البيضاء والهواتف المحمولة وكمية من خصلات الشعر الطبيعين وتم تحرير المحاضر اللازمة بكل واقعة.

ضبط هواتف محمولة

وجاءت المحاولة الأولى في الإدارة الثالثة برئاسة عبد الفتاح دويدار، مدير الإدارة، حيث استوقف محمود صابر، مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظرا لارتباكها أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على الرحله القادمة من الشارقة.

وكلف شريف بركات، مدير الحركة، إيمان موسى، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكبة، ولم يسفر ذلك عن وجود أية أشياء يستحق عنها ضرائب ورسوم جمركية، ونظرا لشدة ارتباك الراكبة تم العرض على أيمن شملول، مدير الإدارة بالإنابة، والذي كلف إيمان موسى، مأمور الجمرك، بتفتيش الراكبة ذاتيا، فتبين وجود 12 هاتف محمول ماركة «آيفون» مخبأة على جسم الراكبة أسفل ملابسها.

ضبط خصلات شعر طبيعية

وفي المحاولة الثانية، استوقف محمود صابر، مأمور الجمرك، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة من أبو ظبي، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد السيد عبد العزيز، مأمور الجمرك، تلاحظ له وجود كثافات متماثلة.

وقام أيمن شملول، مدير الإدارة بالإنابة، بتكليف شريف بركات، مدير الحركة، وإيمان موسى، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود 20 كيلو جرام من خصلات الشعر الطبيعي بين طيات الملابس.

ضبط أسلحة بيضاء

بينما كانت المحاولة الثالثة في الإدارة الثانية، برئاسة محمد حميدة، مدير الجمرك، حيث استوقف مجدي عزت، مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية خلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة علي الطاهر، مأمور الجمرك، تلاحظ وجود أجسام معتمة.

وقام محمد أمين، مدير الحركة، بتكليف سيد فؤاد، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود 3 خناجر و7 مطاوي وكلبش من الحديد.

وقام محمد الدمرداش، مدير الإدارة بالإنابة، بالعرض على إدارة المفرقعات، فأفادت بأن جميع المضبوطات محظور دخولها البلاد طبقا للقانون رقم 394 لسنه 1954 وتعديلاته.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وقرر زكريا حسب الله، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط أرقام 64 و65 و66 لمخالفة الواقائع لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019، وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون الحجر الصحي رقم 44 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمرك.