شحن 97 ألف طن كلينكر من ميناء شرق وتفريغ 1013 سيارة غرب بورسعيد

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم، شحن 97 ألف طن كلينكر من ميناء شرق بورسعيد وتفريغ 1013 سيارة، بميناء غرب بورسعيد.

وأكدت المنطقة الاقتصادية استمرار شحن خام الكلينكر إلى الدول الإفريقية المستورد الأول للخام عبر الأرصفة الجديدة بشرق بورسعيد.

شحن 40 ألف طن كلينكر إلى ليبيريا

وصرحت أنّ ميناء شرق بورسعيد استقبل السفينة BEL HAWK القادمة من دمياط لشحن 40 ألف طن من خام الكلينكر إلى ليبيريا، كما استقبلت الميناء السفينة FURNESS VICTORIA القادمة من الإسكندرية لشحن 57 ألف طن من خام الكلينكر متجهة إلى غانا.

نشاط في حركة سفن البضائع العامة

على جانب آخر، شهد ميناء غرب بورسعيد نشاطاً ملحوظاً في حركة سفن البضائع العامة حيث استقبل السفينة SANG SHIN القادمة من سنغافورة لتفريغ 1013 سيارة، وستستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات التفريغ إلى ليبيا، كما استقبلت الميناء السفينة M N TALOS القادمة من إيطاليا وذلك لتفريغ 6097 طن رخام.

إجراءات خاصة لدخول السفن

وفي هذا الصدد، تتخذ الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وكذا عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.