هزة أرضية بقوة 3 درجات تضرب شرق تركيا

ضربت هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، شرق تركيا بعمق 5 كيلو متر، وأوضحت بيانات مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن البورة وقعت على مسافة 28 كيلو متر بين الجنوب والجنوب الشرقي من «ملطية» و26 كيلو متر جنوب شرق «يسليورت».

وفي وقت سابق، ضربت هزة أرضية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا، على عمق 5 كيلو مترات، وقال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن البؤرة وقعت على مسافة 100 كيلو متر شمال غرب «غازي عنتاب» و30 كيلو متر بين الغرب والشمال الغربي من «قهرمان مرعش».