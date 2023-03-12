هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر في تركيا

ضربت هزة أرضية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا على عمق 5 كيلو متر تحت سطح الأرض، وقال مركز«رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن البؤرة وقعت على مسافة 97 كيلومترا جنوب «قيصرية».

هزة في وسط تركيا

وكانت هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، ضربت في وقت سابق من اليوم الأحد، وسط تركيا، على عمق 2 كيلومتر، وقال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن البؤرة وقعت على مسافة 68 كيلو متر بين الغرب والشمال الغربيمن «قهرمان مرعش» و 16 كيلو متر بين الغرب والجنوب الغربي من «جوكسون».

وكانت إدارة «الكوارث والطوارئ» التركية المعروفة باسم «آفاد»، أعلنت أمس السبت، ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب زلزال تركيا المدمر، إلى 47 ألفا و975 شخصا بينهم 6 آلاف و278 أجنبيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.