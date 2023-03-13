الرئيس الصيني: سنواصل عملية إعادة التوحيد مع تايوان

قال الرئيس الصيني «شي جين بينج»، إن «بكين» ستواصل عملية إعادة التوحيد مع تايوان، مضيفا: «يجب التمسك الصارم بمبدأ الصين الواحدة»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأضاف الرئيس الصيني، «شي جين بينج»، أن «بكين»، ستتصدى بحزم للتدخل الأجنبي في القضية وستقاوم الأنشطة الانفصالية.

وألقى الرئيس الصيني، «شي جين بينج»، خطابا صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي، خلال الجلسة الختامية للدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، عقد المجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، الجلسة الختامية لدورته الأولى، في «قاعة الشعب الكبرى» في بكين، بحضور رئيس البلاد، «شي جين بينج»، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.