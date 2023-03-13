شاب يهشم رأس والده ويترك جثته في المنزل لمده 7 أيام بالمرج

أنهى شاب حياة والده بالمرج بتهشيم رأسه بآلة حادة، وترك جثته في المنزل لمده 7 أيام حتي أصابها التعفن الرمي، حتى عثر عليها الأهالي، وجرى نقلها لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها لكشف ملابسات الواقعة، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط العقار تمهيدا لتفريغها لفحص المترددين على العقار.

تحديد مصدر انبعاث الرائحة الكريهة

تلقى مأمور قسم شرطة المرج، بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل أحد العقارات بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تم تحديد مصدر انبعاث الرائحة الكريهة، وعقب استئذان النيابة العامة تم دخول الشقة، وتبين العثور على جثة مسن يدعى «السيد كمال» 65 سنة، وبالفحص تبين أن الجثة في حالة تعفن رمي كامل، كما تبين وجود تهشم في الرأس وآثار دماء حول جثة المجني عليه، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم.

ابن المجني عليه وراء الواقعة

وكشفت التحريات من خلال جمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة، أن ابن المجني عليه يقيم معه، وأنه وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها واعترف بالقتل وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة، وجار مناقشة المتهم لمعرفة الدافع وراء ارتكاب الواقعة.