المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر حشيش في المرج

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمجمع محاكم العباسية، متهما لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة بالمرج، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، ومصادرة المواد المضبوطة.

وانتهت تحقيقات النيابة العامة مع المتهم، حيث وجّهت له النيابة تهمة حيازة وإحراز المواد المخدرة جوهر «الحشيش»، في غير الأحوال المصرح بها قانونا بقصد الاتجار بها.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المرج، يفيد بالقبض على أحد الأشخاص أثناء مروره بأحد الكمائن بدائرة القسم وبدا عليه علامات الريبة، وعند سؤاله عن تحقيق شخصيته وتفتيش الحقيبة التي كانت بحوزته حاول الهروب، فلحقته الأجهزة الأمنية وتم القبض عليه.

وبعد القبض على المتهم تم الكشف على بطاقته الشخصية، وتبيّن أنّه مطلوب للتنفيذ عليه في أحد القضايا الجنائية، وبتفتيشه تبيّن وجود كمية من مخدر الحشيش بحوزته، واعترف أنّه بقصد الاتجار.

وبعمل التحريات الأولية تبيّن أنّ المتهم اتخذ من دائرة القسم وكرا للاتجار في للمواد المخدرة بقصد الحصول على مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، ووجّهت له تهمة الاتجار في المخدرات وأحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.