5 ضوابط لحمولة السيارة على الطريق حددها قانون المرور.. تعرف عليها

نص قانون المرور على بعض الضوابط التي تنظم من حركة السير على الطرق، والتي لا يجوز الخروج عنها؛ لضمان سلامة الركاب والمارة وكذلك سائقي السيارات، والتي منها ما يتعلق بحمولة السيارة.

وجاءت ضوابط حمولة السيارة في قانون المرور على النحو التالي:

ضوابط حمولة السيارة

- لا يكون تحميل المركبات أو تفريغ حمولتها في الطرق إلا بصفة عارضة وبشرط عدم وجود إمكانية أخرى لغير ذلك.

- يجب أن يتمّ التحميل أو التفريغ في غير تراخي ودون تعريض أمن الطريق أو المشاة للخطر أو إعاقة حركة المرور.

- يجوز لقسم المرور المختص منح ترخيص خاص يجيز التفريغ والتحميل في أماكن معينة وفي الأوقات التي يحددها، في حالة تتطلب الضرورة ذلك.

قانون المرور

- يجب أن تكون سيارات الأجرة دائمًا في حالة صالحة للسير، ومزودة بالوقود الكافي والمياه اللازمة.

- يجب أن تكون عربات الركوب في حالة صالحة للسير دون خطر على أمن الطريق، وعلى قائد المركبة ألا يبدأ تسييرها والخروج بها إلى الطريق إلا بعد التأكّد من توافر ذلك ويعتبر خروجه بها إلى الطريق قرينه على توافر هذه الصلاحية فيها.