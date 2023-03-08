7 قواعد لسير المشاة على الطرق في قانون المرور.. اعرفها لسلامتك

حدد قانون المرور بعض القواعد للتعامل والحركة على الطرق، بما يضمن تحقيق السلامة للجميع سواء سائقين أو ركاب أو مارة، ولذلك وضع بعض القواعد التي تحقق ذلك، ومخالفات مرورية للالتزام بها.

ونظم قانون المرور قواعد خاصة لعبور وحركة المشاة على الطرق، بما يضمن سلامتهم، وعدم تعرضهم لأي أذى على الطرق، إذ جاءت هذه القواعد على النحو التالي:

قانون المرور

- سير المشاة يكون على الأرصفة.

- يحظر سير المشاة في نهر الطريق أو الأماكن المخصصة لسير الدرجات.

- في حالة عدم وجود أرصفة، يكون سير المشاة أقصى يسار جانب نهر الطريق المضاد لاتجاه مرورهم.

- يجوز سير المشاة في أقصى يمين اتجاه السير بعد التأكّد من عدم تعرضهم لخطر المركبات اللاحقة لهم.

قواعد سير المشاة

- عند السير في طريق خارج المدن يجب الالتزام بأقصى حافة الطريق المقابل لاتجاه سيرهم.

- وكلما أمكن يكون السير فرادى الواحد خلف الآخر.

- يستثنى من ذلك مواكب المشاة المصرح بتسييرها، إذ يكون سيرها في أقصى الحافة اليمنى من نهر الطريق في اتجاه حركة المرور، ويسري ذلك إذا كان أحد المشاة يدفع أمامه دراجة أو أي أشياء أخرى.