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5 شروط لازمة للمتانة والأمن في سيارات الأجرة حددها قانون المرور

كتب:

محمد أباظة
07:04 م | الأحد 12 مارس 2023
سيارات الأجرة

سيارات الأجرة

ينظم قانون المرور حركة السير على الطرق، بما يضمن سلامة الجميع سواء ركاب أو سائقي السيارات أو حتى المارة؛ لذلك وضع بعض النصوص والضوابط التي يجب على الجميع الالتزام بها؛ لتحقيق الأمان على الطرق، والتي من بينها شروط المتانة والأمن في المركبات.

شروط المتانة والأمن

وحدد قانون المرور شروط المتانة والأمن في المركبات بمختلف أنواعها، وخصص لكل نوع شروط خاصة به، إذ جاءت هذه الشروط في عربات الركوب الأجرة، على النحو التالي: 

شروط المتانة والأمن في السيارات الأجرة

- تكون المسافة بين سطح المقعد وأرضية السيارة لا تقل عن 50 سنتيمترا.

- المسافة بين سطح المقعد وسقف العربة أو الكبود لا تقل عن 85 سنتيمترا.

- لا تقل مسافة طول المقعد المخصص لكل راكب عن 40 سنتيمترا والعرض عن 35 سنتيمترا.

- لا يقل سمك الصندوق عن 10 سنتيمترات.

- أن يكون مقعد قائد السيارة منفصلا عن مقاعد الركاب.

ويحدد قانون المرور العديد من الضوابط والشروط بما يحقق السلامة للجميع على الطرق، سواء قائدي السيارات أو الركاب أو المارة.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.