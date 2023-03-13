كثافات مرورية في شوارع القاهرة والجيزة وسط تواجد أمني لتيسير الحركة

شهدت شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الاثنين، حالة من التكدسات المرورية، وذلك وسط التواجد الأمني من رجال المرور للتسهيل على مستقلي المركبات في الحركة وتقليل الكثافات.

تكدسات مرورية

وشهدت المحاور الخاصة في محافظة القاهرة، حالة من التكدسات المرورية، وخاصة على محور كورنيش النيل، كوبري الجامعة، طريق الحرية، ومنطقة الوايلي، فضلًا عن التكدسات المرورية على الطريق الدائري الأوسطي، وكوبري أكتوبر، ومحور الأوتوستراد، وشارع الهرم.

كما شهد الطرق التي تربط بين محافظتي القاهرة والجيزة، ازدحامًا مروريًا بداية من كوبري الجلاء، 15 مايو، وكوبري أكتوبر، وكوبري الجامعة، وكلا من شارعي الهرم وفيصل، وصولًا إلى شارع البحر الأعظم، والبحوث.

كما شهد محور صفط اللبن المتجه إلى منطقة الجيزة ومحاور الأوتوستراد، كثافات مرورية، وكذلك أيضا نفق الأزهر والعروبة ومنطقة صلاح سالم.

ويتواجد رجال الإدارة العامة للمرور بكثافة بكل الطرق والمحاور الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة للتيسير على المواطنين حركتهم.