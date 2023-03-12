السيطرة على حريق نشب في سيارة وتسيير حركة المرور بأسيوط

اندلع حريق في سيارة أعلى كوبري بقرية الواسطى التابعة لمركز الفتح في محافظة أسيوط، ما تسبب في توقف حركة مرور السيارات، وتوجهت سيارات الإطفاء لإخماد الحريق، ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق، قبل امتداده للسيارات الأخرى.

بلاغ باندلاع حريق في سيارة

كان اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد باندلاع حريق في سيارة أعلى الكوبري.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والإطفاء وضباط وحدة المباحث، وتبين اندلاع الحريق في سيارة، ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق، قبل امتداده للسيارات الأخرى.