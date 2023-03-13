حبس عامل بتهمة التعدي على والدته بسلاح أبيض في سوهاج

قررت جهات التحقيق المختصة، بمركز طما شمال سوهاج، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، في واقعة قيامه بالتعدي على والدته المُسنة بسلاح أبيض، ما أدى إلى إصابتها بجرحين طعنيين، أحدهما بالظهر والآخر الكتف الأيسر، بسبب خلافات عائلية.

حبس عامل 4 أيام احتياطيًا

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول «ن ا ع ش» 58 سنة، ربة منزل، مصابة بجرحين طعنيين بالظهر والكتف الأيسر، وتم تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي لخطورة حالتها.

بالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، وبسؤالها، أفادت باتهام نجلها المدعو «إ ا م ع» 29 سنة، عامل ويقيم بذات الناحية، بالتعدي عليها بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته، وإحداث إصابتها المُنوه عنها، بسبب خلافات عائلية.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة، أمكن ضبط المتهم والأداة المستخدمة وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، جرى التحفظ على المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة، والتي أصدرت قرارها المتقدم.