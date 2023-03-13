الانتقام وراء مقتل فتاة على يد جارتها في سوهاج.. الصداقة انتهت بمأساة

جمعت الصداقة والجيرة بين فتاتين في عمر الزهور بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج فاستأمنت كل منهما الأخرى على أسرارها وحكايتها فكانتا أقرب شخصين لبعضهما البعض إلا أن دخول ألاعيب الشيطان جعلت محبتهما تنتهي بمأساة.

البداية كانت مع قيام كل منهما عند أول خلاف بينهما "تعاير" الأخرى بما أستامنتها عليه من أسرار، فقررت إحداهما قتل الأخرى انتقاما منها بعدما تسببت لها بالعديد من المشكلات، عقب إفصاحها عن أسرار خاصة بها جعلت أشقاءها يوسعونها ضربا ويمنعونها من مغادرة المنزل.

تفاصيل الواقعة «التخطيط للانتقام»

بيتت «سماح. ح» النية على الانتقام من صديقة عمرها التي خانتها وفضحتها وفقا لوصفها بالمحضر الرسمي للواقعة، مؤكدة أنها غدرت بصداقتهما، فقررت الانتقام وأعدت لذلك سلسلة حديدية وعصا شوم.

وتسللت لمنزل المجني عليها المدعوة «شيرين. ن. ع»، في غياب أهلها وقامت بتقيدها بالسلسلة الحديدية ثم انهالت عليها بالضرب بالعصا الشوم، ملقية على مسامعها كلمات الانتقام والعتاب وفقا للمحضر الرسمي، حتى لفظت المجني عليها أنفاسها فتركتها جثة هامدة وفرت هاربة مصطحبة السلسلة والعصا.

الحكم بالسجن المشدد 15 عاما

لتسدل محكمة جنايات سوهاج اليوم الستار على الواقعة بالحكم المشدد 15 عاما على المتهمة، بالقضية التي ترجع إلى شهر مايو 2022 حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة المنشاة، بالعثور على جثمان فتاة بمنزلها جثة هامدة وبها آثار ضرب.

ضبط المتهمة وتفاصيل الواقعة

توصلت تحريات وحدة البحث الجنائى إلى أن وراء الحادث جارتها «سماح. ح» 30 عاما، وتم ضبطها واعترفت بارتكاب الواقعة للانتقام منها لخلافات بينهما منذ فترة، وأعدت عصا شوم وسلسلة حديدية بذلك وتحرر محضر بالواقعة.