الإشكاليات القانونية للهجرة غير الشرعية بندوة في جامعة سوهاج

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، والدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس طلاب من أجل مصر، فعاليات الندوة التثقيفية التي نظمها طلاب من أجل مصر، تحت عنوان «الإشكاليات القانونية للهجرة غير الشرعية»، التي حاضر بها المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة استئناف القاهرة، بحضور نخبة من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والطلاب من مختلف الكليات بالجامعة.

الترحيب بحضور الندوة

وخلال كلمته، رحب الدكتور مصطفى عبدالخالق بالمستشار خالد القاضي المفكر والكاتب القانوني، الذي أضاف الكثير من خلال مؤلفاته الخمسين، مؤكدا أن تلك الندوة تعد ضمن سلسلة الندوات التثقيفية والتوعوية، التي تحرص الجامعة على تنظيمها خلال العام، وتستهدف أبنائها الطلاب من أجل توعيتهم وتثقيفهم، للابتعاد عن مثل هذه السلوكيات السلبية التي تؤثر على سلامة الفرد والمجتمع، مثمنا دور طلاب من أجل مصر في تنظيم تلك الفعاليات على مدار العام، ومد يد العون لزملائهم الطلاب والمجتمع الخارجي.

الهجرة غير الشرعية

كما رحب الدكتور حسان النعماني بضيف الجامعة، موجها شكره وتقديره له على تحمله مشاق السفر، وحرصه على لقائه بأبنائنا الطلاب، مشيرا إلى أن طلاب من أجل مصر، حرصت على تنظيم تلك الندوة من أجل إلقاء الضوء على حقيقة خطورة الهجرات غير الشرعية على كل من الأفراد والدولة، مهما تتعددت أسبابها

مفهوم الهجرة غير الشرعية

وتحدث «القاضي» خلال المحاضرة، عن مفهوم الهجرة غير الشرعية وناقش الإطار القانوني للهجرة على نطاق واسع، وأسبابها والآثار، والأضرار المترتبة عليها من الناحية الاقتصادية والصحية والنفسية، ومدى تأثيرها السلبي على الفرد والمجتمع، كما تم عرض بعض الفيديوهات التوضيحية للهجرة غير الشرعية، موصيا في نهاية كلمته، بأهمية نشر الوعي داخل المجتمع بخطورتها وآثارها الضارة.

جهود الدولة للحد من الهجرة غير الشرعية

كما وجه الدكتور رابح رتيب شكره لإدارة الجامعة على اهتمامها بعقد الندوات التثقيفية في مختلف المجالات بصفة عامة، وفي مجال القانون بصفة خاصة، باعتبارها منارة للثقافة والتنوير للمجتمع السوهاجي.

كما استعرض النائب محمد عزت القاضي عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس خلال الندوة، جهود الدولة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية الشباب، ووضع إطار تشريعي وطني لمكافحة تهريب المهاجرين، مؤكدا أن الدولة المصرية تنظر إلى الشباب المهاجرين نظرة حانية، وأنهم ليسوا مجرمين.

وفي نهاية اللقاء، تم فتح باب الحوار والمناقشة مع الطلاب للرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم، ثم أهدى رئيس الجامعة ونائبه المستشار خالد القاضي، درع الجامعة شكرًا وتقديرا له.